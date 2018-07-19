Черногория ответила Трампу на заявления о Третьей мировой
"Мы строим дружеские отношения и до сих пор не потеряли ни одного друга".
Черногория ответило на комментарий президента США Дональда Трампа относительно того, что Третья мировая война может начаться из-за их "крошечной страны".
Правительство Черногории опубликовало официальное заявление, в котором отметило, что страна строит дружеские отношения со всеми и до сих пор не потеряла ни одного друга.
"Мы строим дружеские отношения и до сих пор не потеряли ни одного друга, в то же время мы способны смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире не имеет значения, насколько вы большие или маленькие. Важно, насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии", - говорится в заявлении.
В документе подчеркивается, что Черногория - единственное государство, которое не было затронуто войной во время распада бывшей Югославии. Также черногорский контингент участвует наравне с американцами в операциях в Афганистане.
В заявлении отмечается, что дружба и союз Черногории и США являются крепкими и постоянными.
Накануне в интервью телеканалу Fox News, обсуждая статью НАТО о коллективной обороне, Трамп заявил, что американские войска не должны защищать Черногорию. По его мнению, "Черногория - это крошечная страна с очень сильными и очень агрессивными людьми". "Они могут разозлиться, и - поздравляю! - мы получим Третью мировую войну", - сказал Трамп.
Черногория вступила в НАТО 5 июня 2017 года, став самой молодой участницей Альянса. Ее оборонные расходы в 2017 году, согласно открытым источникам, составили 66 млн евро, то есть 1,66% ВВП страны. Целевой показатель расходов на оборону для НАТО до 2024 года был определен на уровне двух процентов.
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