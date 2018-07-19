Одесский суд отклонил исковое заявление уволенного ректора ОНМедУ

Действия Запорожана судья расценил как "не отвечающие принципам соразмерности".

Одесский суд отклонил исковое заявление уволенного ректора ОНМедУ
Фото: uc.od.ua

Судья Приморского районного суда Одессы Андрей Бойчук отказался удовлетворять исковое заявление уволенного ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, приняв решение вернуть его экс-ректору.

Об это пишет издание Южный курьер.

Запорожан обратился в Приморский районный суд Одессы с иском о приостановлении приказа МОЗ о проверке и о запрете на допуск в ОНМедУ комиссии Минздрава. А затем, уточнив свои требования, экс-ректор попросил суд запретить МОЗ разрывать с ним контракт и отстранять его от должности.

Иск и предшествующие ему действия Валерия Запорожана были расценены судьей как "не отвечающие принципам соразмерности" действиям Министерства здравоохранения. На этом основании судья Андрей Бойчук отказал Запорожану в удовлетворении иска о запрете проверки Минздрава.

По словам присутствующих во время судебного заседания активистов и представителей сферы здравоохранения, "суд сегодня вынес законное и справедливое решение".

Напомним, 17 июля стало известно об увольнении ректора Валерия Запорожана. Министр здравоохранения Ульяна Супрун подписала соответствующий приказ по причине грубых нарушений экс-ректором трудовых обязательств по контракту.

По состоянию на 18 июля в университете пытались одновременно поиступить к работе два и.о. ректора: один, назначенный приказом Минздрава, второй - приказом не согласившегося с отставкой Запорожана.

Напряженный диалог ректората с представителем МОЗ, сопровождался в том числе, даже лжеминированием здания ректората ОНМедУ по телефонному звонку. В итоге, проректор Юрий Бажора все же был вынужден подписать приказ министра об увольнении Запорожана и назначении Аймедова.

Кроме того, Бажора сам подписал приказ о своём назначении и.о. ректора (в связи с чем уже стал объектом представления в правоохранительные органы в связи с превышением служебных полномочий).


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