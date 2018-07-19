Одесский суд отклонил исковое заявление уволенного ректора ОНМедУ

Действия Запорожана судья расценил как "не отвечающие принципам соразмерности".

Судья Приморского районного суда Одессы Андрей Бойчук отказался удовлетворять исковое заявление уволенного ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, приняв решение вернуть его экс-ректору.

Об это пишет издание Южный курьер.

Запорожан обратился в Приморский районный суд Одессы с иском о приостановлении приказа МОЗ о проверке и о запрете на допуск в ОНМедУ комиссии Минздрава. А затем, уточнив свои требования, экс-ректор попросил суд запретить МОЗ разрывать с ним контракт и отстранять его от должности.

Иск и предшествующие ему действия Валерия Запорожана были расценены судьей как "не отвечающие принципам соразмерности" действиям Министерства здравоохранения. На этом основании судья Андрей Бойчук отказал Запорожану в удовлетворении иска о запрете проверки Минздрава.

По словам присутствующих во время судебного заседания активистов и представителей сферы здравоохранения, "суд сегодня вынес законное и справедливое решение".

Напомним, 17 июля стало известно об увольнении ректора Валерия Запорожана. Министр здравоохранения Ульяна Супрун подписала соответствующий приказ по причине грубых нарушений экс-ректором трудовых обязательств по контракту.

По состоянию на 18 июля в университете пытались одновременно поиступить к работе два и.о. ректора: один, назначенный приказом Минздрава, второй - приказом не согласившегося с отставкой Запорожана.

Напряженный диалог ректората с представителем МОЗ, сопровождался в том числе, даже лжеминированием здания ректората ОНМедУ по телефонному звонку. В итоге, проректор Юрий Бажора все же был вынужден подписать приказ министра об увольнении Запорожана и назначении Аймедова.

Кроме того, Бажора сам подписал приказ о своём назначении и.о. ректора (в связи с чем уже стал объектом представления в правоохранительные органы в связи с превышением служебных полномочий).