?Во второй тур конкурса "патриотического кино" в Минкульте прошло 99 кинопроектов

На сайте министерства список отобранных проектов публиковали несколько раз.

Министерство культуры обнародовало список проектов, которые прошли во второй тур конкурса на финансирование по статье "поддержка фильмов патриотической направленности".

Как сообщается на сайте ведомства, отбор прошло 99 проектов фильмов и сериалов.

Продюсеры подававшихся на конкурс проектов отмечают, что список публиковался на сайте Минкульта три раза.

В финальной версии – проекты как фильмов, так и сериалов. Среди них – телеверсия "Киборгов", комедия "11 детей из Моршина" режиссера Аркадия Непиталюка, проект "Анна Киевская, королева Франции", дебютный фильм Наримана Алиева "Домой", "С завязанными глазами" Тараса Дроня, "Максим Оса", сериалы "Принцип наслаждения", "Полицейская академия", "Клейноды", "Вызов №5", "Кайдашева семья XXI" и другие.

Полный список проектов (укр.):

№ з/п Назва кінопроекту Виробник Середній бал кінопроекту 1 11 дітей з Моршина ТОВ "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 16.25 2 7 рота. Різдво в аду ТОВ "Мудрець" 16.45 3 Анатра-Анасаль ТОВ "ІнсайтМедіа" продюсерський центр 17.40 4 Анна київська, королева Франції Студія Золоте Руно" 16.60 5 АУ ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост" 15.89 6 Базиль ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм" 18.70 7 Безодня ТОВ "Т.Т.М." 16.50 8 Бес ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 15.73 9 Біль, що не минає ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова" 16.82 10 Більше, ніж іншим Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженко 15.36 11 Бліндаж ТОВ "Директорія кіно" 16.27 12 Ваш Василь ТОВ "Анімаційна студія "Ум-Груп" 19.25 13 Веронські скарби ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост" 17.20 14 Вибір ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост" 18.89 15 Визвольний рух України або Справжні бандерівці Студія "Золоте Руно" 16.20 16 Виклик № 5 ТОВ "Тет-Продакшн" 15.00 17 Висота 307,5 ФОП Дріз Олександр Якович 18.33 18 Від Данила до Вітовта ТОВ "Степ Продакшн" 15.56 19 Воля ТОВ "Пронто Фільм" 16.10 20 Вузький міст ТОВ "Формат Фільм" 15.18 21 Говоримо українською ТОВ "Тет-Продакшн" 20.09 22 Грицько Кобиляча смерть ТОВ "Галєрі Віжн" 15.55 23 Гуцульський вестерн ТОВ "КіноКвартал" 16.73 24 Десь поряд ТОВ "БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН" 16.33 25 Дзвін св. Софії ТОВ "МіроГраф" 15.78 26 Додому ТОВ "Лаймове Світло" 17.56 27 Док на прийомі ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна 17.36 28 Дорога додому ТОВ "Біг Хенд Філмс" 18.11 29 Забуті ТОВ ДИРЕКТОРІЯ КІНО 15.73 30 І будуть люди ТОВ "Фільм Ю Ей Продакшн" 21.67 31 І я так жив ГО "Український альманах"/ ДП "Українська студія телевізійних фільмів" 15.33 32 Із завязаними очима ТОВ "СУК" 15.92 33 Іловайськ ТОВ "ІнсайтМедіа" продюсерський центр 17.40 34 Імені Виговського ТОВ "Кіностудія "Кінематографіст" 19.00 35 Імперія козаків та відьом Студія Золоте Руно" 16.33 36 Кайдашева сім'я ХХІ ТОВ "Прокіно" 19.00 37 Кіборги ТОВ "Ідас-Філм" 20.11 38 Кіно-Перформанс. Народний Малахій! ФОП Грачова Надія Сергіївна 15.88 39 Клейноди ТОВ "Інсайт Медіа" 17.55 40 Клуб всезнайків ТОВ "Анімаград" 16.80 41 Ключі Софії ТОВ "МіроГраф" 16.00 42 Князь Володимир ТОВ "Нова Фільм" 16.25 43 Ковчег ТОВ "Пронто Фільм" 20.80 44 Код предків Фреш Продакшн Ю Ей 16.55 45 Козаки ТОВ "Ай К'ю" 19.90 46 Крутий заміс ФОП Малярчук С. Ю. 16.64 47 Кузюка ТОВ "Анімаційна студія "Ум-Груп" 16.70 48 Лімб ТОВ "Мейнстрім Пікчерз" 16.00 49 Максим Оса ТОВ "Пронто Фільм" 16.10 50 Мистецтво волі. Ніл Хасевич ТОВ "ІнсайтМедіа" 15.63 51 Містер Гелікоптер (Сікорський) ПП "Кіностудія "Інтерфільм" 18.09 52 Мішень Антихриста ТОВ "Ганзафільм" 15.40 53 Мова кольорова ТОВ "Новаторфільм" 15.73 54 На СХІД ТОВ "Міжнародний продюсерський центр Фор-Пост" 16.73 55 Національний музей ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм" 17.00 56 Наш капелан ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм" 18.82 57 Номери ТОВ "435 Філмс" 19.20 58 Один день і все життя ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм" 20.56 59 Петрик ТОВ "Студіо Капі" 15.22 60 По сліду вовка ТОВ "2016" 15.00 61 Побудувати місто («Архітектори») ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» 15.73 62 Повернення Студія Золоте Руно" 19.45 63 Подорожники ТОВ "Стар Медіа" 16.89 64 Поліцейська академія ТОВ "Тет-Продакшн" 15.27 65 Помилка в діагнозі ТОВ "Ідас Фільм" 15.75 66 Пригоди мови ТОВ "Кей Анімейшен Студіо" 17.56 67 Принцип насолоди ТОВ "Стар Медіа" 16.80 68 Прізвище в кишені ТОВ "Новаторфільм" 15.82 69 Пульс ТОВ "Студія "Кінороб" 17.20 70 Рейнджер ТОВ "Тет-Продакшн" 16.55 71 Роксолана ТОВ "Анімаград" 18.50 72 Сага ТОВ "Три-Я-Да Продакшн" 18.30 73 Северин Наливайко. Остання битва! ТОВ "ДІЯ ФІЛЬМ" 16.09 74 Сергій з Феодосії ФОП Поліщук Юлія Олександрівна 15.89 75 Серце всесвіту ТОВ "Телемир Продакшн" 16.55 76 Сковорода ТОВ "Т.Т.М." 18.00 77 Слов'яни ТОВ "Медійна група європейського партнерства" 17.30 78 Стефа ТОВ "ПРОДЕКС ФІЛМ" 16.58 79 Таємниці великих Українців ТОВ "Тет-Продакшн" 19.82 80 Тарас Шевченко: Перший самурай ТОВ "Крісті Фільм" 17.73 81 Тарас. Повернення ТОВ "ІнсайтМедіа" продюсерський центр 15.44 82 Третій син каменяра ТОВ "Ганзафільм" 17.50 83 Три Івани ТОВ "Скрін Медіа Юкрейн" 15.75 84 Трипільський світ ТОВ "Інсайт Медіа" 15.09 85 Украдений місяць. Кум ПП "Кінокомпанія "Магіка Фільм" 17.18 86 Україна всесвітня ТОВ "Про Продакшн Україна" 18.10 87 Україна. Становлення нації. P.S. 2013-2018 ТОВ "Фест-Земля-Плюс" 16.10 88 Україна-Нато. Спільна перемога ТОВ "Мейнстрім Пікчерз" 16.80 89 Фелікс Австрія ТОВ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН» 16.22 90 Хартлар_#Старі ТОВ "Атасов Фільм Тревел" 16.63 91 Хто створив Змієві вали ТОВ "Біг Хенд Філмс" 17.25 92 Цар Плаксій та Лоскотон ТОВ "Кей Анімейшен Студіо" 16.00 93 Цензорка ТОВ "Артхаус Трафік" 15.08 94 Ціна свободи ТОВ "Три-Я-Да Продакшн" 15.30 95 Четверта війна Ігоря Момота. Репортаж-реквієм ТОВ "Мудрець" 17.20 96 Шериф ТОВ "Прокіно" 17.90 97 Щедрик ТОВ "Ама Віжн" 15.30 98 Я був народжений не для війни Фреш Продакшн Ю Ей 17.82 99 Яків ТОВ "Пронто Фільм" 18.00

Второй тур конкурсного отбора состоится с 24 по 28 июля.

Перед вторым туром в Минкульте обещают опубликовать экспертные оценки членов конкурсной комиссии - согласно регламенту, эти оценки должны быть представлены публике.

В экспертную комиссию входят: режиссеры Андрей Дончик и Елена Касавина, продюсер Владимир Яценко, руководительница кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе, гендиректорка украинского подразделения группы компаний StarMedia Ольга Пантелеймонова, директор юридического департамента "Медиагруппы "Украина" Евгений Буцан, руководительница компании MRM Виктория Ярмощук, руководитель дистрибьюторской компании MMD Роман Мартыненко, гендиректор ОМКФ Юлия Синькевич, директор Индустриального телекомитета Игорь Коваль и руководительница Центральной телерадиостудии Минобороны Яна Холодная. Последних трех экспертов делегировали министерства - культуры, молодежи и спорта и обороны. Изначально в комиссию входил кинокритик Владимир Войтенко, но позже отозвал свое членство.

Напомним, в государственном бюджете на 2018 год по статье "создание фильмов патриотической направленности" заложено 500 млн грн.