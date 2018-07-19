Из Эстонии депортировали четверых украинских строителей-нелегалов

Из Эстонии депортировали четверых украинских строителей-нелегалов
Иллюстративное фото
Фото: Postimees/Scanpix

Сотрудники департамента полиции и погранохраны Эстонии во время проверки строительных объектов задержали близ Раквере четверых украинцев, работавших нелегально.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.ee.

"18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере. В ходе контроля были выявлены четыре гражданина Украины, не имеющие регистрации в Эстонии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчинам назначен штраф, составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года.

Накануне в столице Чехии Праге обвалился дом, который ремонтировали украинцы, работавшие нелегально. В результате обрушения пострадали трое жителей Закарпатья. Их госпитализировали. Других рабочих этой бригады пообещали депортировать из Чехии.


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