Из Эстонии депортировали четверых украинских строителей-нелегалов

Сотрудники департамента полиции и погранохраны Эстонии во время проверки строительных объектов задержали близ Раквере четверых украинцев, работавших нелегально.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.ee.

"18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере. В ходе контроля были выявлены четыре гражданина Украины, не имеющие регистрации в Эстонии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчинам назначен штраф, составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года.

Накануне в столице Чехии Праге обвалился дом, который ремонтировали украинцы, работавшие нелегально. В результате обрушения пострадали трое жителей Закарпатья. Их госпитализировали. Других рабочих этой бригады пообещали депортировать из Чехии.