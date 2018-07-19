Советника Макрона на две недели отстранили от должности за избиение митингующего

В Елисейском дворце заявили, что это "самая серьезная санкция", которая была применена к их представителю.

Советника Макрона на две недели отстранили от должности за избиение митингующего
Фото: Скрингшот видео

Советник президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналл, обвиняемый в избиении митингующего в ходе первомайской демонстрации в Париже, отстранен от должности.

Об этом сообщает издание Franceinfo.

Отмечается, что Беналл был отстранен от выполнения своих обязанностей на две недели. Чиновнику также приостановили выплату заработной платы.

В Елисейском дворце подчеркнули, что это "самая серьезная санкция", которая была применена к их представителю.

Ранее французские СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как Беналл в мотоциклетном шлеме бьет мужчину.

Отмечается, что многие французские политики осудили такое поведение советника президента.

Напомним, первомайское шествие в этом году в Париже переросло в столкновения леворадикальных активистов движения "Черный блок" с полицией.

В результате беспорядковполиция задержала 276 человек. Из них 102 человека были заключены под стражу.


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