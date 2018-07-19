Крымчанин Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку
Политзаключенный начал принимать питательные смеси.
Крымчанин Эмир-Усеин Куку, фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", 19 июля прекратил голодовку, которую объявил 24 дня назад с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
По информации издания, прекратить голодовку Куку уговорила его жена Мерьем. Он уже написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры.
Ранее адвокат Эдем Семедляев передал политзаключенному многочисленные просьбы соотечественников прекратить голодовку.
Напомним, Эмир-Усеин Куку проживал в Кореизе под Ялтой. он был правозащитником, членом Крымской контактной группы по правам человека, отец двоих детей. Под стражей находится с 11 февраля 2016 года.
Куку обвиняется в участии в международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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