Крымчанин Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку

Политзаключенный начал принимать питательные смеси.

Крымчанин Эмир-Усеин Куку, фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", 19 июля прекратил голодовку, которую объявил 24 дня назад с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По информации издания, прекратить голодовку Куку уговорила его жена Мерьем. Он уже написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры.

Ранее адвокат Эдем Семедляев передал политзаключенному многочисленные просьбы соотечественников прекратить голодовку.

Напомним, Эмир-Усеин Куку проживал в Кореизе под Ялтой. он был правозащитником, членом Крымской контактной группы по правам человека, отец двоих детей. Под стражей находится с 11 февраля 2016 года.

Куку обвиняется в участии в международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.