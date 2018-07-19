Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Такую сумму завлабораторией получила за поступление троих абитуриентов.
Правоохранители задержали при получении взятки руководителя структурного подразделения Одесской национальной музыкальной академии им. А.В.Неждановой.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры области,
Отмечается, что женщина требовала и получила 5 тыс. долларов США за поступление в консерваторию троих человек.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
Прокуратура не называет имени задержанной, но, по данным информагентства "Интерфакс-Украина", речь идет о заведующей лабораторией консерватории Татьяне Алейниковой.
Напомним, ранее завкафедрой и доцента черкасского вуза уличили во взяточничестве. Они систематически вымогали деньги у студентов за сдачу экзаменов.
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