Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки

Такую сумму завлабораторией получила за поступление троих абитуриентов.

Сотрудница Одесской музыкальной академии задержана при получении $5 тыс. взятки
Фото: od.gp.gov.ua

Правоохранители задержали при получении взятки руководителя структурного подразделения Одесской национальной музыкальной академии им. А.В.Неждановой.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области,

Отмечается, что женщина требовала и получила 5 тыс. долларов США за поступление в консерваторию троих человек.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: od.gp.gov.ua

Прокуратура не называет имени задержанной, но, по данным информагентства "Интерфакс-Украина", речь идет о заведующей лабораторией консерватории Татьяне Алейниковой.

Напомним, ранее завкафедрой и доцента черкасского вуза уличили во взяточничестве. Они систематически вымогали деньги у студентов за сдачу экзаменов.


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