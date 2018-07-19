Немецкий суд отклонил жалобу экологов на "Северный поток - 2"
Конституционный суд Германии не стал даже рассматривать обращение.
Конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу Союза охраны природы Германии против строительства на дне Балтийского моря газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда в Карлсруэ, передает "Немецкая волна".
Союз охраны природы Германии намеревался выступить против решения Высшего административного суда, который ранее отклонил поданную экологами жалобу на порядок утверждения плана строительства "Северного потока-2".
"Конституционный суд отклонил иск, аргументировав свое решение тем, что экологи не смогли в достаточной мере объяснить свою позицию", - сказано в сообщении.
Природозащитная организация указывала на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода.
Напомним, немецкая экологическая организация подала конституционную жалобу о немедленном замораживании строительства немецкого отрезка газопровода "Северный поток-2".
Германия дала разрешение на строительство "Северного потока-2" в марте этого года.
Сегодня американский сенатор-республиканец Джон Баррассо внес законопроект, предусматривающий обязательное введение санкций США против участников проекта строительства газопровода "Северный поток2".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.07.2018 18:04
19.07.2018 18:31