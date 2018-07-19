Немецкий суд отклонил жалобу экологов на "Северный поток - 2"

Конституционный суд Германии не стал даже рассматривать обращение.

Немецкий суд отклонил жалобу экологов на "Северный поток - 2"
Фото: vedomosti.ru

Конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу Союза охраны природы Германии против строительства на дне Балтийского моря газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда в Карлсруэ, передает "Немецкая волна".

Союз охраны природы Германии намеревался выступить против решения Высшего административного суда, который ранее отклонил поданную экологами жалобу на порядок утверждения плана строительства "Северного потока-2".

"Конституционный суд отклонил иск, аргументировав свое решение тем, что экологи не смогли в достаточной мере объяснить свою позицию", - сказано в сообщении.

Природозащитная организация указывала на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода.

Напомним, немецкая экологическая организация подала конституционную жалобу о немедленном замораживании строительства немецкого отрезка газопровода "Северный поток-2".

Германия дала разрешение на строительство "Северного потока-2" в марте этого года.

Сегодня американский сенатор-республиканец Джон Баррассо внес законопроект, предусматривающий обязательное введение санкций США против участников проекта строительства газопровода "Северный поток2".


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