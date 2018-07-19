Сытник считает выговор недостаточным наказанием для Холодницкого

Глава НАБУ настаивает на увольнении антикоррупционного прокурора.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заслуживает увольнения, а не просто выговора.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

16 июля Сытник направил в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражение на вывод ее члена, который рекомендовал ограничиться выговором для Холодницкого.

"Поскольку в заключении члена КДКП констатируется неоднократное совершение Назаром Холодницким именно грубых нарушений, то имеются все предусмотренные законом основания для принятия комиссией решения о невозможности его пребывания в должности прокурора, что влечет за собой прекращение его полномочий как прокурора и, как следствие, прекращение полномочий в административной должности - заместителя Генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - написал Сытник.

КДКП будет рассматривать вывод о наличии дисциплинарного проступка у Холодницкого 26 июля.

Напомним, что 30 марта генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали на Холодницкого жалобу в дисциплинарную комиссию прокуроров. Они предложили уволить антикоррупционного прокурора. Сытник считает, что дело Холодницкого может стать "знаковым решением" для всей прокуратуры

Перед этим ГПУ и НАБУ около месяца прослушивали кабинет Холодницкого. По словам Сытника, Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел.

Антикоррупционный прокурор все обвинения отрицает. Он говорит, что на записях ничего крамольного нет.