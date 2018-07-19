С 1 сентября в подземных переходах будут ставить разделительные поручни на вход и выход
Соответствующие изменения приняты в обновленной государственной строительной норме.
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ вводит обязательное проектирование разделительных поручней при реконструкции или строительстве подземных переходов.
Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
По его словам, соответствующие изменения приняты в обновленной государственной строительной норме (ГСН) "Улицы и дороги населенных пунктов".
"С 1 сентября на лестницах подземных переходов при их реконструкции или строительстве должны проектироваться разделительные поручни. Это упорядочит потоки людей на вход и выход, минимизирует возможные стыки и давки и создаст условия для безопасного движения", - написал Парцхаладзе.
Он подчеркнул, что данные нормы распространяются на новое строительство, реконструкцию и капремонт улиц и дорог в населенных пунктах и являются обязательными к выполнению.
Напомним, Минрегионстрой также намерен обязать проектировщиков обустраивать туалеты для посетителей в крупных супермаркетах.
Ранее Минрегионстрой разрешил обустраивать детские сады внутри жилых многоэтажных домов, а также сузил полосы дорожного движения, чтобы освободить место для велосипедных дорожек.
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