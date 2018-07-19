?С 1 сентября в подземных переходах будут ставить разделительные поручни на вход и выход

Соответствующие изменения приняты в обновленной государственной строительной норме.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ вводит обязательное проектирование разделительных поручней при реконструкции или строительстве подземных переходов.

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

По его словам, соответствующие изменения приняты в обновленной государственной строительной норме (ГСН) "Улицы и дороги населенных пунктов".

"С 1 сентября на лестницах подземных переходов при их реконструкции или строительстве должны проектироваться разделительные поручни. Это упорядочит потоки людей на вход и выход, минимизирует возможные стыки и давки и создаст условия для безопасного движения", - написал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что данные нормы распространяются на новое строительство, реконструкцию и капремонт улиц и дорог в населенных пунктах и являются обязательными к выполнению.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladz1

Напомним, Минрегионстрой также намерен обязать проектировщиков обустраивать туалеты для посетителей в крупных супермаркетах.

Ранее Минрегионстрой разрешил обустраивать детские сады внутри жилых многоэтажных домов, а также сузил полосы дорожного движения, чтобы освободить место для велосипедных дорожек.