Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против РФ

Албания, Грузия, Норвегия и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции против РФ в связи сокупаицей Крыма.

Как сообщается на сайте Евросовета, Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также и Грузия присоединились к санкциям. Все четыре страны намерены обеспечить соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС.

Совет ЕС 18 июня продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.

Источник: Интерфакс-Украина


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