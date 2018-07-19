Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против РФ

Албания, Грузия, Норвегия и Черногория присоединились к решению Совета Евросоюза продлить санкции против РФ в связи сокупаицей Крыма.

Как сообщается на сайте Евросовета, Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также и Грузия присоединились к санкциям. Все четыре страны намерены обеспечить соответствие своей национальной политики решениям Совета ЕС .

Совет ЕС 18 июня продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.