Европейским союзникам предложат американский газ.

Американский сенатор-республиканец Джон Баррассо внес законопроект, предусматривающий обязательное введение санкций США против участников проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

Об этом пишет "Голос Америки".

Баррассо пояснил, что РоSSия пытается построить этот газопровод методом политического принуждения и манипуляций, а его законопроект даст возможность союзникам НАТО в Евросоюзе уклониться от действий Москвы.

США

"Президент РоSSии Владимир Путин использует роSSийский природный газ в качестве инструмента для вымогательства и угроз в адрес наших партнеров. Предлагаемый законопроект отнимет у РоSSии это геополитическое оружие через введение санкций против газопровода "Северный поток – 2" и содействие увеличению экспорта американского природного газа нашим союзникам. Учитывая изобилие природного газа , нам пора использовать американские энергоресурсы, чтобы обеспечить долгосрочную и надежную энергетическую безопасность наших союзников", - говорится в заявлении Барррассо.

Он считает, что роSSийский трубопровод сделает Европу более зависимой, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, ее поставщиков и маршрутов доставки.

Законопроектом предусмотрено введение санкций против лиц, осуществляющих инвестиции в роSSийские проекты по экспорту энергоносителей, предоставляющих гарантии для займов на эти цели, а также осуществляющих поставку товаров и услуг для этих проектов.

Кроме санкций, законопроект поручает постоянному представителю США в НАТО побуждать государства-члены НАТО к совместной работе для достижения энергетической безопасности членов и партнеров альянса в Европе и Евразии.

Документ призывает правительство США разработать комплексную трансатлантическую стратегию, направленную на повышение энергетической безопасности союзников и партнеров по НАТО и увеличения экспорта американских энергоносителей в эти страны.

Законопроект также требует от министра энергетики США ускорить выдачу разрешений на экспорт природного газа союзникам по НАТО, Японии и другим зарубежным странам, где экспорт газа будет отвечать интересам национальной безопасности США .

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год от транзита роSSийского газа.