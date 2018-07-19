Часть украинцев вообще не знают о проведении судебной реформы, - Режи Брийя

Ее результаты станут заметны не сразу.

Специальный представитель генерального секретаря Совета Европы Режи Брийя, комментируя данные социологического опроса GfK Украина заявил, что украинцы еще не ощутили результаты судебной реформы, а некоторая часть населения вообще не в курсе, что она реализуется.

Напомним, неделю назад компания GfK Украина опубликовала данные всеукраинского социологического опроса, которые свидетельствуют о том, что только каждый пятый украинец проинформирован о судебной реформе, в то время, как 81% не слышали о ней вообще или знают недостаточно. Судебная реформа согласно данным исследования пользуется поддержкой лишь 23% населения, а в восприятии 46% граждан ситуация в судебной системе стала еще хуже, чем до Революции Достоинства. Социологи уверены, что такой низкий уровень поддержки говорит о том, что судебная реформа проводилась кулуарно, без консультаций с общественностью.

"Это можно было бы объяснить тем, что украинцы еще не успели ощутить результаты реформ, а некоторые вообще не в курсе их проведения", - цитирует Режи Брийя агентство "Украинские новости".

При этом он отметил, что "результаты главных реформ в стране, особенно, что касается, конституционного и законодательного уровня могут быть заметны не сразу, а лишь спустя определенный период времени".

"Долгосрочным показателем является доверие населения его судебной системе, которое является результатом проведенных реформ. Чтобы достигнуть этих целей, реформа должна продолжаться путем назначения судей во все органы правосудия путем мобилизации всех участников в борьбе с коррупцией", - заявил спецпредставитель Генерального секретаря Совета Европы.