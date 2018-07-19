Созданное по требованию МВФ НАБУ открывает производство против решений, которые также являются требованием МВФ, - Вовк

Подобная ситуация происходит и вокруг формулы "Роттердам+".

Созданное по требованию МВФ НАБУ открывает производство против решений, которые также являются требованием МВФ, - Вовк
Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк
Фото: obozrevatel.com

Расследование Национального антикоррупционного бюро относительно формул "Роттердам+" и "Дюссельдорф+" противоречит требованиям Международного валютного фонда.

Об этом заявил в интервью "Главкому" экс-глава НКРЭКП Дмитрий Вовк.

"Многие энергетические ресурсы Украина импортирует, потому что собственных не хватает. И для собственных ресурсов, экономическая теория подсказывает, надо применять цены на уровне импорта. Зачем это делать? Для того, чтобы развивать собственную добычу и быть независимыми, не нагружать торговый баланс страны. В 2015 году МВФ требовал постепенного приведения цены на газ до рыночной. Первый шаг мы сделали. Затем была пауза, были другие требования, в том числе создание, например, Национального антикоррупционного бюро Украины. Было такое требование? Было. Затем правительство принимает решение об импортном паритете цены природного газа, известного как формула "Дюссельдорф +". А потом НАБУ, созданное по требованию МВФ, начинает производство против служащих правительства относительно этого решения, которое также является требованием МВФ", - сказал Вовк.

По его мнению, подобная ситуация происходит и вокруг формулы "Роттердам+". Но почему-то активисты выбрали для своих атак только угольную формулу.

"Парадоксальная ситуация: есть два идентичных подхода к ценообразованию на уголь и газ: "Роттердам+" и "Дюссельдорф+". Даже по периоду для расчета цены на энергоресурс формулы одинаковы. То есть, берется цена хаба за последние 12 месяцев, плюс логистика и корректируется калорийность. В одном случае ("Роттердам +") это становится "пугалом", все активисты бегают с этим чучелом. А во втором случае - молчат, хотя в то же время НАБУ также здесь что-то расследует", - отметил эксперт.

Вовк подчеркнул, что "Роттердам +" был абсолютно взвешенным и объективным решением.

"Украина импортирует уголь, природный газ, нефть, ядерное топливо, и на всех этих рынках ранее были большие перекосы. Они едва не довели нашу страну до макроэкономических проблем. Все мы знаем, что за природный газ украинской добычи платили $20 за тысячу кубометров, а за импортированный - полную импортную цену, или еще и дороже. На рынке энергетического угля ситуация аналогичная. Ранее были огромные дотации из государственного бюджета, были "угольные генералы", сумма бюджетных дотаций достигала почти $2 млрд в год. Цена определялась кулуарно, никакой прозрачности в этом секторе не было. Благодаря введению формулы в секторе появилась прогнозируемость, предсказуемость, прозрачность. Я считаю, что это решение однозначно было правильным и необходимым на переходном этапе... Еще в 2016 году некоторые политические партии и активисты пытались обжаловать решение Комиссии в судах. Но они проиграли первую инстанцию, а затем вторую и третью. То есть, по сути, уже в процессе было установлено, что Комиссия действовала в рамках законодательства, в пределах своих полномочий, действовала обоснованно и прозрачно", - отметил Вовк.


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