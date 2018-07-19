Сотник: ключевая проблема НАПК - несоблюдение закона в принципе

Декларацию депутата вместо положенных 90 дней проверяют второй год.

Сотник: ключевая проблема НАПК - несоблюдение закона в принципе
Елена Сотник

Депутат Верховной Рады Елена Сотник обвинила Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в нарушении порядка и сроков полной проверки деклараций.

Такое заявление она сделала на круглом столе, организованном в рамках информационного партнерства Реанимационного пакета реформ и Института Горшенина.

"Ключевая проблема Национального агентства заключается в том, что, во-первых, нет соблюдения закона в принципе. По каждому, кто проверяется, НАПК действует по своему усмотрению: как карта ложится и. Какие установки, так НАПК действует", - заявила Сотник, сославшись на собственный опыт.

Депутат рассказала, что полная проверка ее декларации началась еще в мае 2017 года. "Национальное агентство, к сожалению, не направило мне сообщение о проверке, а запрос на получение информации ко мне первый раз поступил в виде приглашения одного из сотрудников НАПК", - сообщила депутат.

Она сходила в агентство и ответила на все три вопроса, которые были у сотрудника НАПК. Несмотря на это, результатов проверки депутат так и не получила.

"В декабре мы получили письмо от главы НАПК, которая нам сообщила, что проверка еще не завершена. И ничего, что больше 90 дней быть не может. То есть полный игнор норм законодательства [со стороны НАПК]", - возмутилась Сотник.

В июне 2018 года на электронную почту Сотник пришло письмо с информацией о том, что ее декларация снова находится на проверке, и предложением дать пояснения.

"Я в шоке была, потому что год назад проводилась и оказывается, что опять проводится. Конечно, я написала письменное требование предоставить решение по предыдущим проверкам, пояснить, что происходит. На что в результате получила прекрасный ответ: решение по моей проверке было отменено, что законодательством вообще не предусмотрено, и назначена новая проверка", - рассказала депутат.


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