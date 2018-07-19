Конгресс США готовит законопроект об автоматическом введении санкций за вмешательство в выборы

Президент Трамп будет лишен права вводить эти ограничения.

Американский сенатор-республиканец Марк Рубио и его коллега демократ Крис Ванг Холлен готовят законопроект, который позволит автоматически вводить санкции против любой страны, которая будет предпринимать попытки повлиять на выборные процессы в США .

Об этом сообщила британская газета The Times, передает "Интерфакс-Украина".

Издание отмечает, что это позволит автоматически ужесточить санкции против РоSSии, поскольку высокопоставленные представители американских спецслужб уже заявили, что уже зафиксировали попытки РФ вмешиваться в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США .

Так, об этом предупредил директор национальной разведки США Дэн Коутс. Директор ФБР Кристофер Рэй, хотя и заявил, что США "пока не фиксировали попыток атак на определенные части выборной инфраструктуры", отметил, что такая угроза существует, и ней надо относиться серьезно, поскольку отмечены "другие усилия по оказанию злостного влияния, которые всего в одном шаге от того, чтобы перейти на новый уровень".

"Если будут представлены доказательства того, что РоSSия или другое государство вмешивались в выборный процесс, то президент будет обязан в течение 10 дней ввести санкции. Это серьезно ограничит возможности господина Трампа по определению политики в отношении этой страны", - пишет издание.

Напомним, согласно докладу ЦРУ, часть которого была опубликована в мае, Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году. РоSSийские хакеры осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Трампа.

13 июля министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников роSSийской разведки во вмешательстве в выборы.