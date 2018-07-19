Кнессет объявил Израиль еврейским национальным государством

Иврит получил статус единственного государственного языка.

?Кнессет объявил Израиль еврейским национальным государством
Фото: jerusalemshots.com

Парламент Израиля (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском характере государства, который, в частности, закрепляет за ивритом статус единственного государственного языка.

Об этом сообщает Haaretz.

За это решение проголосовали 62 депутата, 55 депутатов высказались против. Обсуждение законопроекта продлилось почти 12 часов.

Принятый закон закрепляет декларативные нормы о том, что Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение. Также в законе указано, что единый Иерусалим является столицей Израиля.

Единственным государственным языком объявлен иврит, арабский язык получил особый статус. Отмечается, что этот пункт вызвал острую дискуссию. Также Израиль обязуется заботиться о благе евреев и израильтян за границей и остается открытым для репатриации евреев из любой страны мира.

Еврейский и григорианский календари получают статусы официальных, а шаббат и еврейские праздники объявлены официальными днями отдыха. В то же время, за представителями других национальностей сохраняется право использовать другой день для выходного.

Напомним, евреи являются основной нацией государства Израиль, арабы и палестинцы составляют около 20% населения страны.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как палестинцы видят Восточный Иерусалим столицей будущего палестинского государства. Статус Иерусалима долгое время считается одной из последних крупных проблем, которые необходимо урегулировать при заключении любого израильско-палестинского мирного соглашения.


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