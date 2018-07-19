В Украине начали производство боеприпасов по стандартам НАТО

Шосткинский казенный завод Импульс, входящее в состав госконцерна Укроборонпром, совместно с предприятием Кузница на Рыбальском начали серийное производство боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета, которые соответствуют стандарту НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Сейчас Импульс работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом в основном сборка таких боеприпасов – это ручная работа», — отметил директор предприятия Евгений Чернов.

Также завод Импульс освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Кроме того, завод Импульс совместно с Кузницей на Рыбальском осваивает производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур, добавили в Укроборонпроме.

Напомним, что о планах запуска Украина собственного производства боеприпасов по стандартам НАТО сообщалось еще в ноябре прошлого года.