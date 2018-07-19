Глава Hermitage Capital призвал Белый дом отвергнуть предложение Кремля о его допросе

Браудер напомнил, что Путин "ненавидит его из-за его участия в подготовке "Закона Магнитского".

?Глава Hermitage Capital призвал Белый дом отвергнуть предложение Кремля о его допросе
Уильям Браудер
Фото: kasparov.ru

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер назвал возмутительной реакцию Белого дома на предложение президента РФ Владимира Путина организовать допрос роSSийскими следователями фигурантов его дела.

Об этом американский бизнесмен заявил в интервью Fox News, передает Deutsche Welle.

Браудер напомнил, что Путин "ненавидит его из-за его участия в подготовке "Закона Магнитского", который направлен против коррупционеров, мошенников и людей, нарушающих права человека - таких, как сам Путин". Браудер считает, что Белый дом должен категорически отвергнуть предложение роSSийского президента.

Кроме Браудера, роSSийские власти хотели бы допросить ряд сотрудников Агентства национальной безопасности США и ЦРУ, а также бывшего посла в РФ Майкла Макфола. Бывший дипломат также выразил надежду, что Белый дом откажется от этой идеи. В противном случае, по его мнению, это поставит знак равенства "между законными обвинениями США в адрес роSSийских разведчиков и сумасшедшей, полностью сфабрикованной историей, придуманной Путиным".

Со стороны американских властей нет четкой позиции по поводу предложения Путина. Президент США Дональд Трамп сначала назвал его "интересной идеей", затем официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на пресс-конференции уточнила, что Трамп "пока ничего не обещал".

Вслед за этим представитель Госдепартамента Хизер Нойерт назвала заявления роSSийской стороны "абсурдными".

Напомним, Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на роSSийском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов. В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет.

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека. Вслед за США подобные "законы Магнитского" были принятые в целом ряде западных стран.

Путин во время встречи с Трампом в Хельсинки заявил, что согласен на допрос американскими следователями 12 россиян, подозреваемых во вмешательстве в выборы президента США. Взамен президент РФ потребовал, чтобы и роSSийские следователи смогли допросить американцев, которых Москва считает фигурантами дела Браудера.


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