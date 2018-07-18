Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон намерен вернуться в Daily Telegraph

Ушедший в отставку Джонсон выступил в парламенте с прощальной речью.

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон намерен вернуться в Daily Telegraph
Борис Джонсон
Фото: News Front

Борис Джонсон, который ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании, 18 июля выступил в палате общин британского парламента с прощальной речью. Экс-глава МИД обвинил премьер-министра Терезу Мэй в нерешительности при выработке стратегической линии в отношении переговоров с Европейским союзом, передает ВВС.

Похвалив премьер-министра за мужество и упорство, Джонсон тем не менее снова отверг согласованный на совещании кабинета в загородной резиденции Терезы Мэй план выхода из ЕС, и заявил, что он приведет страну к "злосчастной неопределенности"."Еще не поздно спасти "Брексит". У нас есть пока время на переговоры, мы несколько раз меняли свою позицию и можем изменить её снова", - сказал Джонсон.

Еще до своего выступления в парламенте Борис Джонсон объявил, что намерен вернуться к работе обозревателем в газете Daily Telegraph. Это стало нарушением недавно введенных правил поведения министров, которые обязаны сообщать специальному парламентскому комитету о своих планах в случае отставки во избежание конфликта интересов, отмечает издание.

Эти правила предусматривают период ожидания в течение трех месяцев после отставки до занятия новой должности. Однако парламентский консультационный комитет не может принять никаких в мер в отношении Бориса Джонсона, поскольку тот не занимает больше министерской должности.

Борис Джонсон писал для Daily Telegraph еще до избрания на пост мэра Лондона в 2008 году. До начала политической карьеры он был известен в первую очередь как журналист. Его зарплата в Daily Telegraph составляла 275 тысяч фунтов в год.

Некоторые члены парламента считают, что отставка Джонсона является тактическим ходом в преддверии возможного ухода со своего поста Терезы Мэй. Они видят в Джонсоне возможного кандидата на пост нового премьер-министра.

Джонсон уволился вслед за министром по вопросам Брэксита Дэвидом Дэвисом из-за несогласия с решениями премьера Терезы Мэй.

Его преемником в тот же день был назван министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант.


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