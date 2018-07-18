Мэр Сколе, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы за взяточничество, задержан на новой взятке

Владимира Москаля приговорили к заключению 15 марта, но остается мэром.

Правоохранители задержали мэра Сколе Львовской области Владимира Москаля по подозрению в получении 68 тыс. гривен взятки.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

"В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 года осужден на 6,5 лет за взятку. Однако апелляция все переносится. И В. Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки, решил этот Москаль снова взял неправомерное выгоду на 68,7 тыс. гривен, но полиция и прокуратура тоже не потеряли бдительность. Москаль снова в наручниках!" - написал Луценко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщалось, 15 марта Стрыйский горрайонный суд Львовской области приговорил мэра Сколе Владимира Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество. По данному делу также был осужден юрисконсульт - ему дали 5,5 лет с конфискацией имущества. Адвокаты подсудимых подавали апелляцию.

Напомним, Москаля и юрисконсульта Сколевского горсовета задержали 10 августа 2015 года. Они требовали и получили от предпринимателя 18 тыс. гривен взятки за передачу в аренду объекта коммунального имущества и уменьшение арендной платы за его пользование.

13 августа 2015 года Галицкий райсуд отпустил Москаля под залог в размере 48 тыс. гривен и отстранил на два месяца от должности.