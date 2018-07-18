Нардеп Журжий решил сложить мандат

Журжий считает, что "накануне выборов в парламенте произошел откат совершенных реформ".

Нардеп Журжий решил сложить мандат
Андрей Журжий
Фото: Макс Левин

Народный депутат Украины от политической партии "Объединение "Самопомощь" Андрей Журжий написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом говорится в сообщении "Самопомощи" в Facebook.

В заявлении на имя главы Верховной Рады Андрея Парубия Журжий написал, что "накануне выборов в парламенте произошел откат совершенных реформ".

По информации Журжия, он не видит причин для дальнейшего пребывания в Раде, так как Верховная Рада остановила работу над проведением ключевых экономических реформ, таких как введение налога на вывезенный капитал и ликвидация налоговой полиции и экономических подразделений СБУ и Нацполиции.

Андрей Журжий в период с 2005 по 2014 год работал в Группе компаний "Фоззи" руководителем юридического департамента, был президентом общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Инвестционные партнеры". Является членом Правления Ассоциации юристов Украины, возглавляет Дисциплинарный комитет Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса. Также Журжий является членом Общественного совета, который создан при Антимонопольном комитете Украины.

Журжий сможет сложить депутатские полномочия после того, как глава Рады инициирует голосование за его отставку в парламенте. Если Рада примет решение Журжия, то его место займет Юлия Вусенко (№ 36 избирательного списка), являющаяся депутатом Луцкого горсовета.


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