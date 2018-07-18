Трамп заявил, что Третья мировая может начаться из-за Черногории

Президент США не уверен, что самого молодого члена НАТО следует защищать от внешних угроз.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в необходимости защищать Черногорию, которая является членом НАТО, заявив, что эта страна может привести к началу Третьей мировой войны.

В интервью Трампа на телеканале Fox News, которое вышло в эфир вечером во вторник, 17 июля, ведущий спросил президента США : "Почему мой сын должен ехать в Черногорию и защищать ее от атак?". На что Трамп ответил, что у него такой же вопрос.

"Черногория - маленькая страна с очень сильными людьми. Они очень агрессивные люди, они могут стать агрессивными и - поздравляю - мы получим Третью мировую войну", - сказал Трамп.

TUCKER: "Why should my son go to Montenegro to defend it from attack?"



TRUMP: “I understand what you’re saying. I’ve asked the same question." https://t.co/Mlkf9AEcAv — Aaron Rupar (@atrupar) 18 июля 2018 г.

Интервью состоялось после возвращения Трампа в США из Европы, где он принимал участие в саммите НАТО и встречался с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Сенатор США Джон Маккейн, который ранее призывал Трампа "быть с Путиным пожестче", назвал встречу президентов "трагической ошибкой" и новым падением для США . А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в предательстве.