Трамп заявил, что Третья мировая может начаться из-за Черногории
Президент США не уверен, что самого молодого члена НАТО следует защищать от внешних угроз.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в необходимости защищать Черногорию, которая является членом НАТО, заявив, что эта страна может привести к началу Третьей мировой войны.
В интервью Трампа на телеканале Fox News, которое вышло в эфир вечером во вторник, 17 июля, ведущий спросил президента США: "Почему мой сын должен ехать в Черногорию и защищать ее от атак?". На что Трамп ответил, что у него такой же вопрос.
"Черногория - маленькая страна с очень сильными людьми. Они очень агрессивные люди, они могут стать агрессивными и - поздравляю - мы получим Третью мировую войну", - сказал Трамп.
TUCKER: "Why should my son go to Montenegro to defend it from attack?"
Интервью состоялось после возвращения Трампа в США из Европы, где он принимал участие в саммите НАТО и встречался с президентом РоSSии Владимиром Путиным.
Сенатор США Джон Маккейн, который ранее призывал Трампа "быть с Путиным пожестче", назвал встречу президентов "трагической ошибкой" и новым падением для США. А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в предательстве.
Напомним, Черногория вступила в НАТО 5 июня 2017 года, став самой молодой участницей Альянса. Ее оборонные расходы в 2017 году, согласно открытым источникам, составили 66 млн евро, то есть 1,66% ВВП страны. Целевой показатель расходов на оборону для НАТО до 2024 года был определен на уровне двух процентов.
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