Трамп заявил, что сохранит санкции против РоSSии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции в отношении РоSSии сохранятся.
Об этом сообщает «
Отмечается, что Трамп согласился с выводами американских спецслужб, указывающими на то, что РоSSия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что «принимает выводы разведсообщества о том, что вмешательство (в президентские выборы 2016 года – ред.) имело место».
Трамп упомянул, что он «оговорился», когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве РФ в американские выборы.
Мол, по его мнению, никто, кроме РоSSии, не мог вмешиваться в выборы США.
Вместе с тем Трамп добавил, что действия РоSSии не оказали влияния на исход выборов.
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Политика
18.07.2018 17:07