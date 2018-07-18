Трамп заявил, что сохранит санкции против РоSSии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции в отношении РоSSии сохранятся.

Об этом сообщает « Интерфакс-Украина «.

Отмечается, что Трамп согласился с выводами американских спецслужб, указывающими на то, что РоSSия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что «принимает выводы разведсообщества о том, что вмешательство (в президентские выборы 2016 года – ред.) имело место».

Трамп упомянул, что он «оговорился», когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве РФ в американские выборы.

Мол, по его мнению, никто, кроме РоSSии, не мог вмешиваться в выборы США .

Вместе с тем Трамп добавил, что действия РоSSии не оказали влияния на исход выборов.