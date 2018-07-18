С начала года полиции не хватило браслетов для 411 подозреваемых

Также зафиксировано 18 случаев поломки браслетов.

С начала года полиции не хватило браслетов для 411 подозреваемых
Фото: ZN

В Украине с начала года для 411 подозреваемых и обвиняемых не хватило электронных браслетов контроля.

Об этом сообщили в Департаменте связи и телекоммуникаций Национальной полиции, передает УНН.

Отмечается, что с начала года были применены электронные средства контроля по решениям судов в отношении 169 человек.

"В то же время, в отношении 411 человек электронные средства контроля ни были применены из-за отсутствия свободного оборудования электронного контроля", - сообщили в полиции.

Кроме того, в течение года зафиксировано 18 случаев поломки браслетов не по вине подозреваемых. Подозреваемые же дважды ломали электронные средства контроля.

На сегодняшний день подразделения полиции имеют 518 комплектов электронных браслетов.

Напомним, 2015 году Нацполиция закупила электронные браслеты слежения по цене 53,8 тыс. гривен. После этого правоохранители неоднократно заявляли о нехватке браслетов.

В ноябре НПУ объявила тендер на закупку еще 500 браслетов и оборудования к ним, однако торги не состоялись.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"
"Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот""Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот"
Порошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в карманеПорошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в кармане
Блок рекламы


Похожие новости
Пробную перепись населения назначили на декабрь 2019 годаПробную перепись населения назначили на декабрь 2019 года
В полиции отреагировали на действия блогеров, которые проникли на танковый складВ полиции отреагировали на действия блогеров, которые проникли на танковый склад
Полиция начала расследовать беспорядки в здании НАБУ по статье "хулиганство"Полиция начала расследовать беспорядки в здании НАБУ по статье "хулиганство"
В Беларуси журналисту, который работал в Украине, присудили 4 года ограничения свободыВ Беларуси журналисту, который работал в Украине, присудили 4 года ограничения свободы
В Беларуси журналисту, который работал в Украине, грозит 3 года заключенияВ Беларуси журналисту, который работал в Украине, грозит 3 года заключения
Порошенко: за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливаетсяПорошенко: за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается
Впервые за два года в сети появилось видео с Сенцовым в колонииВпервые за два года в сети появилось видео с Сенцовым в колонии
Суд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режимаСуд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режима
На Донбассе военные задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"На Донбассе военные задержали 4 подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"
Суд приговорил майора запаса ВСУ к 14 годам тюрьмы за шпионажСуд приговорил майора запаса ВСУ к 14 годам тюрьмы за шпионаж
Последние новости
Подгружаем последние новости