С начала года полиции не хватило браслетов для 411 подозреваемых

Также зафиксировано 18 случаев поломки браслетов.

В Украине с начала года для 411 подозреваемых и обвиняемых не хватило электронных браслетов контроля.

Об этом сообщили в Департаменте связи и телекоммуникаций Национальной полиции, передает УНН.

Отмечается, что с начала года были применены электронные средства контроля по решениям судов в отношении 169 человек.

"В то же время, в отношении 411 человек электронные средства контроля ни были применены из-за отсутствия свободного оборудования электронного контроля", - сообщили в полиции.

Кроме того, в течение года зафиксировано 18 случаев поломки браслетов не по вине подозреваемых. Подозреваемые же дважды ломали электронные средства контроля.

На сегодняшний день подразделения полиции имеют 518 комплектов электронных браслетов.

Напомним, 2015 году Нацполиция закупила электронные браслеты слежения по цене 53,8 тыс. гривен. После этого правоохранители неоднократно заявляли о нехватке браслетов.

В ноябре НПУ объявила тендер на закупку еще 500 браслетов и оборудования к ним, однако торги не состоялись.