В аэропорту "Борисполь" задержали бизнесмена, спонсирующего боевиков "ДНР"

Мужчина наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами на блокпостах.

Сотрудники службы безопасности задержали в аэропорту "Борисполь" сообщника боевиков "ДНР" при попытке вылететь в одну из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Сотрудники спецслужбы, привлеченные к Операции Объединенных сил на Донбассе, установили, что донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на оккупированной территории Донецкой области наладил «плодотворное взаимодействие» с террористами", - отмечается в сообщении.

В знак "благодарности" бизнесмен предоставлял боевикам автомобиль для перевозок и топливо. Кроме того, он ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемого "народного совета ДНР" за содействие в бизнесе.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее украинские военные в Донецкой области задержали четверых подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР".