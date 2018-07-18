В аэропорту "Борисполь" задержали бизнесмена, спонсирующего боевиков "ДНР"
Мужчина наладил "плодотворное взаимодействие" с террористами на блокпостах.
Сотрудники службы безопасности задержали в аэропорту "Борисполь" сообщника боевиков "ДНР" при попытке вылететь в одну из стран Ближнего Востока.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Сотрудники спецслужбы, привлеченные к Операции Объединенных сил на Донбассе, установили, что донецкий предприниматель для беспрепятственного осуществления автотранспортных перевозок между блокпостами на оккупированной территории Донецкой области наладил «плодотворное взаимодействие» с террористами", - отмечается в сообщении.
В знак "благодарности" бизнесмен предоставлял боевикам автомобиль для перевозок и топливо. Кроме того, он ежемесячно передавал от 20 до 30 тыс. рублей одному из "депутатов" так называемого "народного совета ДНР" за содействие в бизнесе.
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее украинские военные в Донецкой области задержали четверых подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.07.2018 14:56
18.07.2018 14:56