Названы победители конкурса на руководящие должности в ГБР

Большинство фамилий совпала со списками, которые появились накануне.

Фото: Тереза Лащук

Внешняя конкурсная комиссия при Государственном бюро расследований определилась с победителями на руководящие должности.

Список был утвержден на заседании в среду, передает корреспондент LB.ua.

В него вошли:

  • директор территориального управления в Киеве - Марчук Руслан Николаевич (сейчас - заместитель начальника Департамента - начальник управления оперативных разработок Департамента защиты экономики Национальной полиции)
  • директор территориального управления в Краматорске - Матвеев Артем Владимирович (адвокат)
  • директор территориального управления во Львове - Друзюк Николай Васильевич (руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области)
  • директор территориального управления в Мелитополе - Керман Денис Юрьевич (заместитель начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области)
  • директор территориального управления в Николаеве - Денега Олег Петрович (заместитель начальника Департамента поддержания государственного обвинения и представительство интересов гражданина или государства в судах ГПУ)
  • директор территориального управления в Полтаве - Тимошко Владимир Владимирович
  • директор территориального управления в Хмельницком - Палатов Сергей Олегович (заместитель начальника отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров межрегионального оперативного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС)
  • руководитель первого управления организации досудебных расследований - Шевцов Евгений Александрович
  • руководитель второго территориального управления - Тура Александр Александрович
  • руководитель третьего территориального управления - Бугаец Артем Викторович
  • руководитель Управления информационно-аналитической разведки - Билоус Роман Викторович
  • руководитель Управления оперативных разработок - Криволапов Владимир Михайлович
  • руководитель Управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований - Житник Сергей Юрьевич
  • руководитель Управления внутреннего контроля - Сапожок Богдан Петрович (Военнослужащий Службы безопасности Украины)
  • руководитель Управления обеспечения деятельности - Титарчук Василий Васильевич
  • руководитель Управления кадровой работы и государственной службы - Француз Виталий Иосифович
  • руководитель Управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций - Багров Андрей Юрьевич
  • руководитель Управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий - Яковлев Александр Николаевич (начальник отдела информационной безопасности Управления внутренней безопасности ПАО «Аграрный фонд»)
  • руководитель Управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер - Луцик Денис Ярославович
  • руководитель Управления правового обеспечения - Пащенко Оксана Владимировна
  • руководитель Управления режимно-секретной работы и защиты информации - Костюкова Анна Николаевна
  • руководитель Управления специального назначения - Калашник Андрей Сергеевич
  • начальник Отдела внутреннего аудита - Божевский Петр Иванович
  • начальник Отдела организационно-административного и аналитического обеспечения - Коваль Александр Николаевич
  • начальник Отдела по работе с общественностью и СМИ - Гайовская-Ковбасюк Марьяна Романовна
  • главный специалист Отдела проведения проверок с применением полиграфа Управления внутреннего контроля - Денисенко Ярослав Станиславович, Шишкарев Дмитрий Игоревич

Список победителей будет передан председателю ГБР. Он их назначит после проведения специальной проверки.

17 июля, за день до того, как комиссия должна была определиться с победителями на руководящие должности в ГБР, депутат Сергей Лещенко опубликовал в фейсбуке список будущих победителей. Он написал, что должности ГБР между собой "раздерибанили" министр внутренних дел Арсен Аваков, депутат Сергей Кивалов, первый заместитель СБУ Павел Демчина и бизнесмен, "серый кардинал" партии "Свобода" Игорь Кривецький ("Пупс").

Однако председатель комиссии Роман Майданик на вопрос корреспондента LB.ua сказал, что ни о каких списка не слышал.

"Я не знаю об этом обнародованном список, о котором вы говорите. Я не знаю, половина там совпала, не половина. Во всяком случае комиссия согласно результатам голосования определилась. Приняла решение", - сказал он.

Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и был частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

В ноябре 2017 года конкурсная комиссия избрала директором ГБР Романа Трубу, после чего он был назначен на должность президентом.


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