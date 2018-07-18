Названы победители конкурса на руководящие должности в ГБР

Большинство фамилий совпала со списками, которые появились накануне.

Фото: Тереза Лащук

Внешняя конкурсная комиссия при Государственном бюро расследований определилась с победителями на руководящие должности.

Список был утвержден на заседании в среду, передает корреспондент LB.ua.

В него вошли:

директор территориального управления в Киеве - Марчук Руслан Николаевич (сейчас - заместитель начальника Департамента - начальник управления оперативных разработок Департамента защиты экономики Национальной полиции)

- Марчук Руслан Николаевич (сейчас - заместитель начальника Департамента - начальник управления оперативных разработок Департамента защиты экономики Национальной полиции) директор территориального управления в Краматорске - Матвеев Артем Владимирович (адвокат)

директор территориального управления во Львове - Друзюк Николай Васильевич (руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области)

директор территориального управления в Мелитополе - Керман Денис Юрьевич (заместитель начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области)

директор территориального управления в Николаеве - Денега Олег Петрович (заместитель начальника Департамента поддержания государственного обвинения и представительство интересов гражданина или государства в судах ГПУ)

директор территориального управления в Полтаве - Тимошко Владимир Владимирович

директор территориального управления в Хмельницком - Палатов Сергей Олегович (заместитель начальника отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров межрегионального оперативного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС)

руководитель первого управления организации досудебных расследований - Шевцов Евгений Александрович

руководитель второго территориального управления - Тура Александр Александрович

руководитель третьего территориального управления - Бугаец Артем Викторович

руководитель Управления информационно-аналитической разведки - Билоус Роман Викторович

руководитель Управления оперативных разработок - Криволапов Владимир Михайлович

руководитель Управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований - Житник Сергей Юрьевич

руководитель Управления внутреннего контроля - Сапожок Богдан Петрович (Военнослужащий Службы безопасности Украины)

руководитель Управления обеспечения деятельности - Титарчук Василий Васильевич

руководитель Управления кадровой работы и государственной службы - Француз Виталий Иосифович

руководитель Управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций - Багров Андрей Юрьевич

руководитель Управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий - Яковлев Александр Николаевич (начальник отдела информационной безопасности Управления внутренней безопасности ПАО «Аграрный фонд»)

руководитель Управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности - главный бухгалтер - Луцик Денис Ярославович

руководитель Управления правового обеспечения - Пащенко Оксана Владимировна

руководитель Управления режимно-секретной работы и защиты информации - Костюкова Анна Николаевна

руководитель Управления специального назначения - Калашник Андрей Сергеевич

начальник Отдела внутреннего аудита - Божевский Петр Иванович

- Божевский Петр Иванович начальник Отдела организационно-административного и аналитического обеспечения - Коваль Александр Николаевич

начальник Отдела по работе с общественностью и СМИ - Гайовская-Ковбасюк Марьяна Романовна

- Гайовская-Ковбасюк Марьяна Романовна главный специалист Отдела проведения проверок с применением полиграфа Управления внутреннего контроля - Денисенко Ярослав Станиславович, Шишкарев Дмитрий Игоревич

Список победителей будет передан председателю ГБР. Он их назначит после проведения специальной проверки.

17 июля, за день до того, как комиссия должна была определиться с победителями на руководящие должности в ГБР, депутат Сергей Лещенко опубликовал в фейсбуке список будущих победителей. Он написал, что должности ГБР между собой "раздерибанили" министр внутренних дел Арсен Аваков, депутат Сергей Кивалов, первый заместитель СБУ Павел Демчина и бизнесмен, "серый кардинал" партии "Свобода" Игорь Кривецький ("Пупс").

Однако председатель комиссии Роман Майданик на вопрос корреспондента LB.ua сказал, что ни о каких списка не слышал.

"Я не знаю об этом обнародованном список, о котором вы говорите. Я не знаю, половина там совпала, не половина. Во всяком случае комиссия согласно результатам голосования определилась. Приняла решение", - сказал он.

Напомним, закон о Государственном бюро расследований был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и был частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, 1 марта того же года закон вступил в силу.

В ноябре 2017 года конкурсная комиссия избрала директором ГБР Романа Трубу, после чего он был назначен на должность президентом.