Бывшего роSSийского офицера Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери было организовано группой из шести человек, предположительно принадлежащих к роSSийской военной разведке, среди них была как минимум одна женщина.

Об этом пишет британское издание Daily Mail cо ссылкой на собственный источник в разведывательных службах, передает ZN.UA.

Предположение о присутствии в группе ликвидаторов как минимум одной женщины возникло у британских спецслужб после ознакомления с показаниями брата пострадавшего при недавнем инциденте с отравлением в Эймсбери Чарьза Роули, Мэтью, который заявил, что месяц назад 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес подобрали в парке флакон с парфюмом, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, и распылили его на себя.

«Версия с флаконом для духов поддерживает предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта. Имеет смысл, что женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль», – цитирует издание источник в разведке.