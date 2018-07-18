Украина установила цель по выбросам парниковых газов на 2050 год

Они не должны превышать 35% от уровня 1990 года.

Кабинет министров планирует, что в 2050 году выбросы парниковых газов (углекислый газ, метан, оксид азота) в Украине составят 35% от уровня 1990 года.

Об этом говорится в стратегии низкоуглеродного развития Украины до 2050 года, которую правительство Украины приняло в среду, 18 июля. Она предусматривает сокращение объема выбросов парниковых газов, постепенный отказ от ископаемого топлива и инвестирование в возобновляемые источники энергии, сообщается на сайте Минэкологии.

"Украина одной из первых стран мира разработала Стратегию низкоуглеродного развития и взяла на себя ответственность за переход экономики на низкоуглеродное развитие", - заявил министр Остап Семерак.

Положения и показатели принятого документа будут пересматриваться каждые пять лет, учитывая национальные обстоятельства и возможности.

По состоянию на 2015 года выбросы парниковых газов в Украине составили 323,36 млн тонн CO2-экв. (без сектора ЗИЗЛХ - землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), что составляет 33,6% от уровня базового 1990 года.

Это ниже целевого показателя, но если оставить ситуацию, как есть, к 2050 году объемы выбросов существенно вырастут, говорится в стратегии.

Поэтому Украина планирует перейти на источники энергии с низким содержанием углерода, развивать источники чистой электрической и тепловой энергии, повысить энергоэффективность и энергосбережение во всех секторах экономики, стимулировать переход грузовых и пассажирских перевозок на экологически чистые виды транспорта. Одновременно планируется внедрять лучшие практики ведения сельского и лесного хозяйства, направленного на рост поглощения и удержания углерода.

Напомним, что Украина является участником Парижского соглашения, которое призвано сократить выбросы парниковых газов и замедлить нагревание Земли.

Документ заменит Киотский протокол с 2020 года и предполагает выделение 100 млрд долларов развивающимся странами для сохранения окружающей среды. Ожидается, что такие инвестиции позволят ограничить рост средней температуры на уровне не более 1,5-2 градуса по Цельсию до 2100 года по сравнению с доиндустриальными показателями.

Соглашение предусматривает как можно быстрее перейти от наращивания до сокращения выбросов парниковых газов и достичь баланса между источниками и поглотителями газов во второй половине 21 века. Все без исключения страны должны принять свои национальные цели по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям.

Оценка выполнения соглашения будет проводиться каждые пять лет, начиная с 2023 года.