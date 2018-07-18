Запорожский губернатор скрыл в декларации 4 иномарки и участие в элитном конном клубе, - СМИ

Журналисты обнаружили колоссальное превышение расходов чиновника над официальными доходами.

Глава Запорожской ОГА Константин Брыль не указал в декларации Range Rover и четыре Mercedes-Benz. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

По данным СМИ , Брыль он не отразил свои расходы на заграничные путешествия, элитный конный клуб и частную школу дочери, которые в несколько раз превышают его официальный доход. Об этом стало известно из постановлений, опубликованных в открытом реестре судебных решений. В документах говорится, что в настоящее время работники Национального антикоррупционного бюро расследуют против Константина Брыля уголовное дело по подозрению в недостоверном декларировании.

Следователи НАБУ установили, что Брыль имеет право пользования на пять автомобилей - Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200 Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover, но не указывает их в своих декларациях.

Также на главу ОГА Запорожской области оформлена нотариальная доверенность на управление и распоряжение всем имуществом отца. Согласно выпискам из реестра прав на недвижимое имущество, 71-летний Иван Брыль обладает 0,4 га земли и 540-метровым домом в Киеве и еще двумя домами общей площадью 189 квадратных метров в Переяславе-Хмельницком, поэтому они также должны появиться в его декларации.

Брыль с женой и тремя дочерьми побывали на отдыхе в Турции, Италии, Германии, Франции, Греции, Израиле и других странах, где останавливались в дорогостоящих отелях. Стоимость услуг одной только авиакомпании в 2016 году составила почти $42 тыс, а официальный годовой доход губернатора составил всего $10 тыс. Еще в $10 тыс Брыль должен был потратить на обучение младшей дочери в элитной Новопечерской школе.

Следователи НАБУ подозревают, что он с женой и тремя детьми являются членами конного клуба "Butenko Stable", на что за год семья должна была потратить еще 160 тыс грн.

В своей декларации за 2017 год Брыль указал три дома площадью 319, 629 и 282 кв. м, ценные часы и 4 карабина. Из собственных транспортных средств он задекларировал Volkswagen Caddy и Toyota Camry, а также пользование Range Rover матери и Mercedes-Benz S 350 тестя. Наличными губернатор с семьей хранит $150 тыс и 3,9 млн грн.

Согласно биографии, всю свою жизнь Константин Брыль посвятил государственной службе в органах внутренних дел, налоговой милиции и Службы безопасности Украины, а свое состояние пытается объяснить тремя годами работы в ГДР в начале 90-х.