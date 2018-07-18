Путин приказал ликвидировать Шиханы, где могли создать яд "Новичок"

Президент РоSSии Владимир Путин приказал ликвидировать закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области, где по версии британской разведки могли разрабатывать нервно-паралитический яд «Новичок».

Об этом сообщает УНИАН.

Шиханы должны «упразднить» с 1 января 2019 года. На это из бюджета выделят 63,8 млн рублей.

Как сообщалось, что по данным британской разведки, нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили при отравлении бывшего сотрудника ГРУ РоSSии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, было разработано в лаборатории в закрытом городе Шиханы в Саратовской области РоSSии.

Сообщалось, что на этом объекте в течение последних десятилетий проводились испытания эффективности применения «Новичка» для осуществления «точечных убийств». Обнаруженные в Шиханах запасы слишком малы для того, чтобы использовать их на поле боя.


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