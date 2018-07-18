Денисова готовит встречные требования к РоSSии по посещению заключенных

Украинский омбудсмен настаивает на "зеркальных и синхронных" посещениях узников.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выступает за зеркальные посещения представителями Международного комитета Красного Креста украинских и роSSийских политзаключенных. Такое заявление омбудсмен сделала сегодня перед встречей с представителями МККК, передает "Интерфакс-Украина".

"Я буду говорить очень жестко, поскольку все те письма, которые я написала за четыре месяца, которые я в должности, они ни нашего пленного не посетили. И поэтому, я думаю, что необходимо предложить такую же модель, которую предложила РоSSийская Федерация, - по зеркальности и синхронности этих посещений ", - сказала Денисова.

Сегодня в МККК полный доступ к заключенным на территории Украины, тогда как украинских граждан, находящихся в местах заключения в РФ и на оккупированных территориях, они не посещают.

"Давайте так: вы одного там (посетите, - ред.), мы допустим к другому здесь", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен добавила, что новостей по освобождению украинских политзаключенных на сегодня нет.

Напомним, украинский омбудсмен и ее роSSийская коллега Татьяна Москалькова пытались посетить заключенных граждан своих стран, однако роSSийская сторона не допустила Денисова ни к одному из осужденных граждан Украины. Украинские правоохранители также отказали Москальковой в доступе к осужденным в Украине гражданам РоSSии.

Ранее Денисова заявляла о готовности обменять украинских политзаключенных на граждан РоSSии по процедуре экстрадиции, но РоSSия не приняла это предложение.