?Пробную перепись населения назначили на декабрь 2019 года

Перепись пройдет в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Кабинет министров назначил на декабрь 2019 года пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 18 июля.

Пробная перепись населения должна быть проведена с использованием инновационных технологий сбора данных о населении. Киевская городская, Киевская областная, Оболонская районная в Киеве и Бородянская районная государственные администрации должны будут предоставлять органам государственной статистики помощь в подготовке и проведении пробной переписи, а Национальная полиция - обеспечить безопасность и порядок в ходе переписи.

В пояснительной записке к распоряжению отмечается, что пробная перепись населения позволит обеспечить надлежащий уровень подготовки и проведения Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение Всеукраинской переписи населения - на 2020 год.