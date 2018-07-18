В оккупированном Енакиево в результате несчастного случая погибли четверо сотрудников "Воды Донбасса"

Еще четыре человека госпитализированы.

В результате несчастного случая на предприятии "Вода Донбасса" погибли четыре человек, еще четверо получили ранения. Инцидент произошел на территории оккупированного Россией Енакиево в Донецкой области, сообщает пресс-служба предприятия.

Утром во вторник, 17 июля, при выполнении регламентных работ на канализационной насосной станции произошел выброс газа, в результате чего 8 человек получили отравление. На месте аварии погибли инженер-технолог Елена Сыроватская (1993 г.р.), оператор хлораторных установок Людмила Беседина (1974 г.р.), слесарь-ремонтник Сергей Подольский (1961 г.р.) и электрогазосварщик Андрей Топитчак (1996 г.р.).

Госпитализированы начальник очистных сооружений Светлана Николенко (1981 г.р.), слесарь-ремонтник Александр Ефременко (1984 г.р.), слесарь-ремонтник Игорь Верчаков (1972 г.р.) и машинист насосных установок Наталья Верчакова (1954 г.р.)

В настоящее время ведется расследование произошедшего несчастного случая, пострадавшие госпитализированы в больницу Енакиево.

Напомним, зимой этого года в Прилуках (Черниговская область) из-за разрушения канализационного коллектора весь районный центр остался без воды и канализации на несколько дней.