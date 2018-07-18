Кабмин провел шестой "дерегуляционный день"

Правительство приняло пакет решений для улучшения бизнес-климата.

Кабмин провел шестой "дерегуляционный день"
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров Украины в среду, 18 июля, провел шестой "дерегуляционный день" за последние два года, в рамках которого принимаются решения по упрощению ведения бизнеса.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который представлял этот пакет решений, рассказал, что главная реформа "дерегуляционного дня" - это упрощение доступа к инфраструктуре для операторов телекоммуникаций.

"Сейчас в стране 155 тысяч многоквартирных домов, почти в каждом из них нужно договариваться отдельно провайдеру, чтобы завезти туда свое оборудование. Кто-то рад видеть [провайдера], кто-то, наоборот, устанавливает монополию и застройщик заводит карманного оператора, где-то требуют взятку. То же касается и доступа к инфраструктуре энергетики. Сейчас по разным областям Украины к ЛЭП отличаются в семь раз. Понятно, что для этого нет экономических оснований", - рассказал Нефьодов.

Второй блок касается улучшения работы земельного кадастра и сокращение отказов во внесении ведомостей в него. "Количество отказов сократится на 100 тысяч в год. Это сэкономит бизнесу почти 60 млн гривен только прямых расходов, не говоря опосредованных, связанных с потерей времени, регистрацией земельных участков.

Третий блок касается упрощения процедуры трудоустройства иностранцев.

"Речь идет не о нелегальных мигрантах, а о ликвидации по-настоящему абсурдной ситуации, когда человек, получивший вид на постоянное трудоустройство, - то есть речь об уникальных специалистах, которых приглашает частный сектор, чтобы закрывать свои нужды, - должен выехать из Украины и вернуться обратно", - пояснил Нефьодов. Также отменяется необходимость для иностранных представительств держать трудовые книжки сотрудников в отдельной государственной структуре.

Кроме того, правительство решило отменить 22 устаревших нормативных акта в разных сферах деятельности.

Напомним, что предыдущее дерегуляционное заседание состоялось в декабре 2017 года. Тогда украинское правительство решило отменить 334 нормативных акта. В марте 2017 года Кабмин объявил об отмене 100 устаревших нормативных актов, в ноябре 2016 года - более 360.


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