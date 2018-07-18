Мать Балуха не собирается просить Путина о помиловании сына

"Просить – это признать свою вину. А он не виноват ни в чем".

?Мать Балуха не собирается просить Путина о помиловании сына
Мать Владимира Балуха Наталья
Фото: Антон Наумлюк/krymr.com

Наталья Балух, мать украинского политзаключенного Владимира Балуха, заявила, что не собирается просить президента РоSSии Владимира Путина о помиловании сына, как это сделала мать Олега Сенцова.

Об этом пишет "Крым. Реалии".

Путина просить не буду. Меня Вова не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить – это признать свою вину. А он вины признать не может, потому что он не виноват ни в чем", - сказала она.

После ареста Владимира Балуха его пожилая мать вынуждена самостоятельно содержать домашнее хозяйство и находится фактически в нищенском положении.

"Матери уже 75 лет, ноги больные. За хозяйством уже сложно ухаживать. Надо же и накормить, и навоз вынести. Долго [корову] не соглашалась продать, говорила: «Буду держать до последнего, потому что деньги Вове нужны». Столько ведь денег уходит каждый месяц. Но уговорили ее, все-таки пришлось продать корову, ликвидировали свиней. Оставили только козу и птицу", – рассказала жена Владимира Балуха Наталья.

Последний приговор Владимиру Балуху его мать восприняла сложно, поскольку надеялась на скорое возвращение сына домой в рамках условно-досрочного освобождения. Сейчас ее надежды связаны с рассмотрением апелляционной жалобы защиты сына.

Издание отмечает, что мать Балуха живет в своем крымском селе как отшельница.

"Эта семья живет в атмосфере злобы и ненависти со стороны окружающих. Фактически они живут в изоляции от внешнего мира. Всего несколько человек их поддерживают, но их я называть не буду, потому что они этого не афишируют. По сути, мама Балуха одна целый день со своими мыслями и болячками сидит в своем темном домике, брошенная. Односельчане ненавидят ее, Володю и Украину. Это трагическая ситуация", – рассказал украинский режиссер Валерий Балаян, который недавно навестил Наталью Балух в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма.

Напомним, Владимир Балух после оккупации полуострова публично высказывался о том, что включение Крыма в состав РоSSии является незаконным. В знак протеста в марте 2014 он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого оккупационные власти полуострова стали преследовать его.

В августе 2017 года Раздольненский районный суд оккупированного Россией Крыма приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

В июле 2018 года тот же суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против Балуха возбудили из-за заявления начальника СИЗО в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который заявил, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.


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