Луценко: пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов
События возле САП будет расследовать киевская прокуратура.
Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил расследовать вчерашнее нападение на главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, которого облили зеленкой возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве.
Об этом Луценко написал в фейсбуке.
"Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - заявил он.
Уголовное производство должна зарегистрировать киевская прокуратура.
Напомним, что активисты ЦПК 17 июля проводили акцию протеста возле здания САП, требуя от антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого подать в отставку. В это же время там проходила другая акция, которую организовал Илья Кива.
На лицо Кивы также попала зеленка, поскольку он на момент нападения находился возле Шабунина. В результате Кива написал заявление на Шабунина в полицию, обвинив антикоррупционера в нападении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
18.07.2018 14:38
18.07.2018 14:46