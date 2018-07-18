Луценко: пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов

События возле САП будет расследовать киевская прокуратура.

Луценко: пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов
Фото: Lb.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил расследовать вчерашнее нападение на главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, которого облили зеленкой возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве.

Об этом Луценко написал в фейсбуке.

"Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло", - заявил он.

Уголовное производство должна зарегистрировать киевская прокуратура.

Напомним, что активисты ЦПК 17 июля проводили акцию протеста возле здания САП, требуя от антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого подать в отставку. В это же время там проходила другая акция, которую организовал Илья Кива.

На лицо Кивы также попала зеленка, поскольку он на момент нападения находился возле Шабунина. В результате Кива написал заявление на Шабунина в полицию, обвинив антикоррупционера в нападении.


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