Первый замглавы СБУ Демчина: "Спецподразделения "К" остаются в структуре спецслужбы"

"Новым законом спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью не ликвидируются".

Первый замглавы СБУ Демчина: "Спецподразделения "К" остаются в структуре спецслужбы"

Принятие нового Закона о нацбезопасности не приведет к ликвидации в структуре СБУ спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (Главка "К"). Об этом в интервью "Сегодня" заявил первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

"Законодатель принял только рамочный закон. Он определяет, в каком направлении будет развиваться законодательство в сфере нацбезопасности, а не правоохранительной деятельности. Новым законом спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью не ликвидируются. Хотя, наверное, этого многие бы хотели, и так трактуют его положения некоторые комментаторы и политологи. Но это не соответствует действительности", - заявил первый заместитель главы СБУ.

По словам Демчины, в своей работе Служба безопасности руководствуется не только законом о СБУ.

"Для Главка "К" есть и другой закон, регламентирующий нашу деятельность и правовой статус — об организационно-правовых основах борьбы с оргпреступностью. Так что не надо торопить события: спецподразделения "К" в структуре спецслужбы остаются. Мое личное мнение — это правильно. Многие призывают лишить Главк "К" функции противодействия экономическим преступлениям. Отдельно для них уточню — в его полномочия это направление работы не входит вообще", - подчеркнул он.

Павел Демчина работает в СБУ с 1994 года, с 2009 – в центральном аппарате Службы безопасности. С 2016-го первый заместитель председателя СБУ — начальник Главка "К" (борьба с коррупцией и оргпреступностью).




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