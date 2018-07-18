За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены

Боевики проявляли активность по всем направлениям.

За прошедшие сутки, 17 июля, в районе проведения операции Объединенных сил погиб один украинский военный, двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики открывали огонь по украинским позициям 21 раз, тяжелое вооружение не применялось.

Обстрелы зафиксированы на всех направлениях, включая Крымское, Орехово, Новолуганское, Железное, Авдеевку, Каменку, Пески, Водяное, Гнутово, Широкино, Талаковку и Пищевик.

По данным разведки трое оккупантов убиты и трое - ранены.

С начала суток 18 июля боевики 7 раз обстреляли позиции украинских защитников у Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Трижды враг применил 82-мм минометы.