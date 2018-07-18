Бывший министр обороны Ежель получил статус беженца в Беларуси

В связи с этим его будут судить заочно.

?Бывший министр обороны Ежель получил статус беженца в Беларуси
Фото: belarus.mfa.gov.ua

Бывший министр обороны Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева, который 5 июля разрешил судить Ежеля заочно.

Ежель стал министром обороны в 2010 году, когда президентом был избран Виктор Янукович. В 2012 году Ежель был отправлен в отставку (преемник - Дмитрий Саламатин), а в апреле 2013 году назначен послом в Минск.

В августе 2014 года ему сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по подрыву обороноспособности Вооруженных сил Украины, а в мае 2015 года уволили с должности. Однако в Украину Ежель так и не вернулся, опасаясь за свою жизнь, и продолжил пользоваться дипломатическим паспортом. В связи с этим в феврале 2016 года его объявили в розыск.

По последним данным Главного управления военной разведки, Беларусь предоставила Ежелю статус беженца, и сейчас он снимает квартиру в Минске.

Ежель обвиняется по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса. По версии следствия, в 2011-2012 годах он выдал четыре поручения на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, потребленных частными поставщиками услуг по питанию личного состава Вооруженных Сил Украины, без дальнейшей компенсации. В результате государственный бюджет получил 43 млн гривен убытков.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"
"Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот""Двойного заряжания не могло быть": Откуда взялся и почему взорвался миномет "Молот"
Порошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в карманеПорошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в кармане
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси журналисту, который работал в Украине, присудили 4 года ограничения свободыВ Беларуси журналисту, который работал в Украине, присудили 4 года ограничения свободы
В Беларуси журналисту, который работал в Украине, грозит 3 года заключенияВ Беларуси журналисту, который работал в Украине, грозит 3 года заключения
Минобороны проведет дополнительную экспертизу "Молота"Минобороны проведет дополнительную экспертизу "Молота"
Один украинский военный получил ранение на Донбассе в субботуОдин украинский военный получил ранение на Донбассе в субботу
В зоне ООС получил ранения украинский военныйВ зоне ООС получил ранения украинский военный
Нардеп Шахов и министр Насалик подрались на улице в Киеве
Гройсман запретил министрам вести переговоры с РоSSией в обход МИДаГройсман запретил министрам вести переговоры с РоSSией в обход МИДа
Яценюк предложил предоставить Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностямиЯценюк предложил предоставить Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Эрдоган назначил своего зятя министром финансов ТурцииЭрдоган назначил своего зятя министром финансов Турции
Матиос попросил Минобороны перенести эксперимент с минометами "Молот"Матиос попросил Минобороны перенести эксперимент с минометами "Молот"
Последние новости
Подгружаем последние новости