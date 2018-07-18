?Бывший министр обороны Ежель получил статус беженца в Беларуси

В связи с этим его будут судить заочно.

Бывший министр обороны Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева , который 5 июля разрешил судить Ежеля заочно.

Ежель стал министром обороны в 2010 году, когда президентом был избран Виктор Янукович. В 2012 году Ежель был отправлен в отставку (преемник - Дмитрий Саламатин), а в апреле 2013 году назначен послом в Минск.

В августе 2014 года ему сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по подрыву обороноспособности Вооруженных сил Украины, а в мае 2015 года уволили с должности. Однако в Украину Ежель так и не вернулся, опасаясь за свою жизнь, и продолжил пользоваться дипломатическим паспортом. В связи с этим в феврале 2016 года его объявили в розыск.

По последним данным Главного управления военной разведки, Беларусь предоставила Ежелю статус беженца, и сейчас он снимает квартиру в Минске.

Ежель обвиняется по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса. По версии следствия, в 2011-2012 годах он выдал четыре поручения на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, потребленных частными поставщиками услуг по питанию личного состава Вооруженных Сил Украины, без дальнейшей компенсации. В результате государственный бюджет получил 43 млн гривен убытков.