На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

С 7.00 утра боевики совершили 19 обстрелов украинских позиций.

Боевики 6 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил во вторник, 17 июля. В результате обстелов один военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 роSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного отработал снайпер.

Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС получил ранения один военнослужащий.