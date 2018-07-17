На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
С 7.00 утра боевики совершили 19 обстрелов украинских позиций.
Боевики 6 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил во вторник, 17 июля. В результате обстелов один военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.
В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 роSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Гнутово, Широкино и Водяное, а по защитникам Железного отработал снайпер.
Потери противника уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС получил ранения один военнослужащий.
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