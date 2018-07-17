Трюдо раскритиковал поведение Путина на международной арене

Ранее у Трампа заявляли, что "место Трюдо в аду".

Канада продолжает осуждать поведение президента РоSSийской Федерации Владимира Путина на международной арене. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя результаты вчерашней встречи между Трампом и Путиным в Хельсинки, передает Укринформ.

"Канада недвусмысленно осуждает Владимира Путина и РоSSию. Идет ли речь об их незаконной аннексии Крыма, вторжении на Донбасс и том, что мы рады иметь 200 канадских военных в Украине, которые помогают тренировать ВСУ. Идет ли речь об их вмешательстве в Сирии и поддержке кровавого режима Асада. Идет ли речь о том, что они ответственны за использование химического оружия в Солсбери на территории Соединенного королевства против гражданина Великобритании. Канада всегда прямо говорила об этом", - сказал Трюдо.

В то же время, он не стал критиковать президента США Дональда Трампа за его снисходительное отношение к Путину, опять повторив свои взгляды в отношении президента РФ .

"Как я уже сказал, мы осуждаем РоSSию и то, как Владимир Путин ведет себя на международной арене", - ответил глава правительства Канады на вопрос об отношении к подходам Дональда Трампа.Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов США и РоSSии. Трамп и Путин поговорили тет-а-тет, а затем провели совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом".

Сенатор США Джон Маккейн, который ранее призывал Трампа "быть с Путиным пожестче", назвал встречу президентов "трагической ошибкой" и новым падением для США . А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Трампа в предательстве.

Напомним, в июне главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Ларри Кудлоу и его советник по вопросам международной торговли Питер Наварро раскритиковали канадского премьер-министра. Причиной стало то, что Трюдо выступил против ввода Вашингтоном заградительных пошлин на импорт стали и алюминия.

У Трампа заявили, что место Трюдо в аду.