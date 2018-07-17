Украину грубо вытесняют из Азовского моря

Действия роSSийских суден (в том числе и представляющих ВМС) в Азовском море могут трактоваться как «грубая» попытка захватить морские территории Украины.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука в эфире « 5 канала ».

Он отметил, что учения под эгидой Североатлантического альянса «своевременны», в связи с тем, что украинские военнослужащие могут получить полезные навыки по защите морских территорий страны.