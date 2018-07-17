Украину грубо вытесняют из Азовского моря
Действия роSSийских суден (в том числе и представляющих ВМС) в Азовском море могут трактоваться как «грубая» попытка захватить морские территории Украины.
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука в эфире «
Он отметил, что учения под эгидой Североатлантического альянса «своевременны», в связи с тем, что украинские военнослужащие могут получить полезные навыки по защите морских территорий страны.
«Мы сейчас имеем очень сложную ситуацию в Азовском море со стороны ВМС РФ. Поэтому учения Sea Breeze-2018 очень своевременны. Хотелось бы верить, что участие в таких учениях даст возможность нашим морякам, прежде всего, приобрести определенный опыт для того, чтобы защищать не только сушу и береговую линию, но и морской участок, ведь нас просто откровенно, грубо и по-хамски вытеснили из Азовского моря», — сообщил заместитель министра.
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Политика
17.07.2018 19:38