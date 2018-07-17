Кива обвинил Шабунина в нападении

Зеленкой у здания САП облили Шабунина. Кива был рядом.

Бывший начальник департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции, лидер "Социалистической партии" Илья Кива написал заявление в полицию против главы центра Противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Заявление обнародовал Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.

"Во время проведения мирного собрания в форме митинга с участием Социалистической партии Украины 17 июля 2018 года около 10:00 по адресу Киев , ул. Исаакяна, 17 рядом со зданием САП на меня было совершено нападение Виталием Шабуниным и неустановленными лицами, в частности я был облит химическим красителем - бриллиантовый зеленый (зеленка - ред.)", - говорится в заявлении.

Кива просит полицию рассмотреть его заявление и внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: #facebook#.com/antac.ua

Киеве

Напомним, 17 июля возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры на улице Исаакяна воблили зеленкой главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки "Рошен".

Инцидент произошел перед началом акции активистов ЦПК и "Автомайдана" с требованием отставки руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Лица, напавшие на Шабунина, выбежали из-за спин участников другой акции, которую привел Илья Кива. На лицо Кивы также попала зеленка, поскольку он на момент нападения находился возле Шабунина.