Луценко: ГПУ возьмется за Продана и ГФС

Генеральная прокуратура заявляет о раскрытии «устойчивого иерархического объединения» в рядах Государственной фискальной службы.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге 16 июля, отвечая на вопрос, повлияют ли обыски в Винницкой ГФС и задержание руководителя одного из подразделений на и.о. руководителя ГФС Мирослава Продана.

«О Продане, к сожалению, это правда. Где-то в начале этого года мы получили информацию о правонарушениях господина Продана, не связанных с его прежней должностью, правонарушения связанные с его нынешней должностью — исполняющего обязанности руководителя ГФС», — ответил Луценко.

Генпрокурор добавил, что не может сказать больше, потому что это тайна следствия.

Он пояснил, что в январе 2018 года следователи ГПУ зарегистрировали производство о, вероятной, контрабанде орехов на винницкой таможни.

«Сегодня было объявлено о подозрении начальнику Винницкой ГФС Осмоловскому, ему было объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 создание преступной организации, ч.3 ст. 212 соучастие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, ч.2 ст. 364 злоупотребление властью», — сказал генпрокурор.

Согласно выводам экспертизы, из-за таких преступных действий на винницкой таможни в государственный бюджет не поступило 300 млн грн.

«Мы считаем, что с 2014 года на территории Винницы было создано устойчивое иерархическое объединение, в состав которого вошли действующие представители ГФС, которые имеют серьезные связи с сотрудниками центральных правительственных учреждений в столице», — добавил он.

«В 2015-2016 году эта преступная организация обеспечила назначение на важные посты в ГФС людей, связанных с незаконной деятельностью Винницкой таможни», — заявил генпрокурор.

Он добавил, что это дело «не одного дня и даже не одного месяца» и о его ходе будут сообщать в дальнейшем.

Следствие устанавливает всех причастных: проверяет документы и подписи чиновников, чьи действия привели к убыткам государства.

По мнению Луценко, большинство проблем с контрабандой и преступными схемами в ГФС связаны с тем, что у ведомства уже несколько лет нет руководителя.

В качестве примера он также привел проблемы на Волынской таможни, где только административных правонарушений работников таможни за 18 месяцев зафиксировали около 15 случаев.

Недавно руководитель Волынской таможни Виктор Кривицкий стал временно исполняющим обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы.