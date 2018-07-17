Полиция начала расследовать беспорядки в здании НАБУ по статье "хулиганство"

Сытник считает, что акция была организована сторонниками главы МВД.

Полиция начала расследовать беспорядки в здании НАБУ по статье "хулиганство"
Фото: rbc.ua

По факту событий в здании Национального антикоррупционного бюро в Киеве начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Сейчас следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее во вторник в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение, что возле здания НАБУ неустановленные лица совершают противоправные действия.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции и экипажи патрульных. По прибытию на месте находилась группа лиц в количестве около 30 человек.

Установлено, что часть из них вошла в приемную граждан НАБУ, повредив при этом входные двери. Кроме того, правонарушители повредили краской внешние роллеты здания и камеры видеонаблюдения.

Как сообщалось, неизвестные прорвались в здание НАБУ в Киеве и устроили там беспорядки.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, митингующие, которые проводили акцию у здания НАБУ, проникли на первый этаж помещения, оттеснили охрану и устроили беспорядки - сломали мебель и забросали этаж тортами. При этом, по его словам, полиция никак не реагировала на происшедшее.

Сытник уточнил, что прорваться к сотрудникам бюро и руководству дебоширам не удалось. В связи с инцидентом охрана здания НАБУ была усилена.

Директор НАБУ связал беспорядки с приближающимся заседанием Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по рассмотрению дисциплинарной жалобы по руководителю Специализирвоанной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Также Сытник считает, что акция была организована сторонниками главы МВД.

Позже в НАБУ назвали инцидент "провокацией со стороны представителей определенных политических сил".


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