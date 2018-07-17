Полиция опровергла заявление Бочковского о покушении, - СМИ

Наряд выезжал на вызов, но никаких доказательств стрельбы не обнаружил.

Сотрудники полиции Киевской области пока не обнаружили доказательств, подтверждающих информацию экс-главы ГосЧС Сергея Бочковского о покушении на него. Об этом сообщил руководитель Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, пишет УНН.

На сегодняшнем заседании суда Бочковский пытался заявить о покушении на свою жизнь, однако судья не позволил ему рассказать подробности. Позже экс-чиновник рассказал, что вечером 16 июля в него стреляли возле дома в Киевской области.

"Заявление действительно было, полиция выезжала. Опросили свидетелей - они не слышали, что кто-то стрелял. Пока не обнаружено подтверждений, что что-то там было", - сказал Жукович.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности. 7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности председателя ДСНС, а Кабмин подал апелляцию на решение Окружного суда.

Рассмотрение апелляции по сути сегодня не состоялось, по просьбе адвокатов Бочковского суд перенесли на неопределенный срок - до конца отпусков защиты.