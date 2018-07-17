Украина ничего не сделала для урегулирования языкового конфликта, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал языковой спор между Киевом и Будапештом «серьезным конфликтом» и пообещал в дальнейшем блокировать продвижение Украины в сторону Европейского Союза и НАТО.

«У нас относительно этого серьезный конфликт, потому что Украина абсолютно ничего не сделала в смысле ожиданий и Венецианской комиссии, и ЕС», — сказал он в комментарии Радио Свобода, добавив, что безрезультатные переговоры продолжаются почти восемь месяцев.

Сийярто пояснил, что именно из-за отсутствия реакции Киева Будапешт заблокировал проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе.

«Мы решили блокировать все заседания комиссии Украина-НАТО на уровне послов и министров. Именно поэтому не было и запланированного саммита Украина-НАТО во время встреч лидеров на прошлой неделе», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он выразил надежду, что Украина таки внесет изменения в «языковую» норму закона об образовании.