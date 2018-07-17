Конфиденциальная информация СММ ОБСЕ попала в руки роSSийских спецслужб, - СМИ

Немецкие журналисты в ходе расследования выяснили, что информацию мог "сливать" кто-то из сотрудников СММ.

Внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине просочились в роSSийскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ. Об этом сообщается в расследовании ARD magazine Fakt.

Речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации заместителя председателя СММ Александра Хуга. Среди документов - мини-досье на членов миссии, где описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся и тому подобное.

Согласно исследованию, документы, возможно, были направлены роSSийским агентам одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

"Мы также очень обеспокоены любым нарушением нашей безопасности", - сказал заместитель председателя СММ Александр Хуг. По его словам, в ОБСЕ проверят эту ситуацию и примут необходимые меры.

Как сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ в Фейсбуке, миссия планирует изучить данное заявление.

"Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине известно о репортаже программы "Факт" ("Fakt") Рабочего содружества общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия ("ARD"), который выйдет в эфир во вторник 17 июля. Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурам", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Украине.

Также в Миссии отмечают, что "без надлежащей верификации" не могут комментировать или строить предположения "по поводу документов неизвестного происхождения" и выражают свою обеспокоенность.

"Тем не менее, Миссии обеспокоена, что предположительное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность. СММ ОБСЕ и далее будет реализовывать свой мандат, способствуя миру, стабильности и безопасности в Украине, а также снижению уровня напряженности", - отметили в Миссии.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ присутствует на Донбассе с 2014 года. Несмотря на статус независимого наблюдателя, представители ОБСЕ были замечены в создании дружеских отношений с боевиками, например, в 2016 году двое наблюдателей присутствовали на свадьбе боевиков "ЛНР". Несмотря на заявления СММ об увольнении этих людей, они продолжают работать с ОБСЕ. Также количество представителей РФ в составе СММ в 2016-2017 годах существенно увеличилось.


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