Минздрав уволил ректора Одесского медуниверситета

Он отказался пускать в вуз комиссию Минздрава.

Минздрав уволил ректора Одесского медуниверситета
Фото: www.odcrisis.org

Министерство здравоохранения Украины решило уволить ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.

Пресс-служба министерства сообщила, что ведомство получило большое количество жалоб на работу ректора и общую ситуацию в университете, в связи с чем в Одессу была направлена комиссия.

16 июля представители Минздрава пришли в ОНМУ, но Запорожан запретил им проводить проверку.

"Учитывая невыполнение приказа Минздрава Украины ректором Одесского национального медицинского университета и с целью обеспечения дальнейшей работы комиссии, Минздрав Украины принял решение о досрочном расторжении контракта с Валерием Запорожаном с 17 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Запорожан возглавлял вуз с 1994 года.

Согласно приказу, который обнародован одесским изданием "Думская", обязанности ректора временно возложены на на заведующего кафедры психологии Константина Аймедова.

Напомним, что в апреле 2018 года Минздрав отстранил Запорожана от работы по причине составленного в отношении него сотрудниками Национальной полиции протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией. До завершения рассмотрения дела обязанности ректора Одесского НМУ должен был исполнять проректор по научно-педагогической работе Валерия Маричереда.

Однако уже через день Запорожана оправдал Приморский райсуд Одессы, и его пришлось восстановить.


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