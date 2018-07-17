Минздрав уволил ректора Одесского медуниверситета
Он отказался пускать в вуз комиссию Минздрава.
Министерство здравоохранения Украины решило уволить ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана.
Пресс-служба министерства сообщила, что ведомство получило большое количество жалоб на работу ректора и общую ситуацию в университете, в связи с чем в Одессу была направлена комиссия.
16 июля представители Минздрава пришли в ОНМУ, но Запорожан запретил им проводить проверку.
"Учитывая невыполнение приказа Минздрава Украины ректором Одесского национального медицинского университета и с целью обеспечения дальнейшей работы комиссии, Минздрав Украины принял решение о досрочном расторжении контракта с Валерием Запорожаном с 17 июля 2018 года", - говорится в сообщении.
Запорожан возглавлял вуз с 1994 года.
Согласно приказу, который обнародован одесским изданием "Думская", обязанности ректора временно возложены на на заведующего кафедры психологии Константина Аймедова.
Напомним, что в апреле 2018 года Минздрав отстранил Запорожана от работы по причине составленного в отношении него сотрудниками Национальной полиции протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией. До завершения рассмотрения дела обязанности ректора Одесского НМУ должен был исполнять проректор по научно-педагогической работе Валерия Маричереда.
Однако уже через день Запорожана оправдал Приморский райсуд Одессы, и его пришлось восстановить.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.